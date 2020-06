Die Tischlerei Thiele in Dessau-Roßlau ist ein Familienunternehmen, wie man es sich vorstellt. Geschäftsführer ist Tischler Thomas Thiele. Auch seiner Hand stammte die Tür der Synagoge in Halle, die am 9. Oktober 2019 mehreren Schüssen standhielt.

"Ein absolut erschreckender Moment"

Die Tür zur Synagoge in Halle hielt mehreren Schüssen stand. (Archivbild) Bildrechte: dpa Die Gedanken an den Anschlagstag berühren Thomas Thiele noch immer. Er sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Das war ein absolut erschreckender Moment, das zu sehen – diese Brutalität und diese Ruhe, die dieser Mensch hatte. Das war für mich eigentlich das Schlimme, dass so etwas in der Art und Weise passieren kann."



Thiele selbst hat Mitglieder der jüdischen Gemeinde in Halle damals kennengelernt, als die Türen eingebaut wurden. "Freundliche Menschen, die keinem etwas tun, die einfach in unserer Gesellschaft leben und dann so angegriffen werden," so Thiele. Das sei für unverständlich.

Neue Tür wird noch stabiler

Das Material für die neue Tür. So soll noch robuster werden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Thiele baut der Synagoge jetzt eine neue Tür. Das Material: 65 Millimeter starke Eiche, kammergetrocknet, Leistenqualität – dem Tischlermeister zufolge sehr hohe Qualität.



Noch ist die neue Tür in Arbeit, aber lange dauere es nicht mehr. Die neue Tür sei noch stabiler und robuster, sagt Thiele. "Sie hat noch zusätzliche Verstärkungen, sodass ein Angriff gegen die Tür noch sinnloser ist als der, den wir jetzt schon hatten."

Thomas Thiele liegt seine Arbeit am Herzen. Seit 30 Jahren ist er Tischler aus Leidenschaft. Die eigentliche Chefin aber, sagt er, sei seine Frau Anja Thiele. Sie macht unter anderem die Buchhaltung. Beide können nicht so richtig glauben, dass ihre Arbeit mal solche Aufmerksamkeit erfährt. Aber die gute Arbeit des Tischlers hat Leben gerettet – am 9. Oktober 2019 in Halle.