Dreiundzwanzigster Prozesstag Rechtsanwältin zum Halle-Attentäter: "Sie haben versagt"

Im Prozess gegen den Attentäter von Halle wurden am 23. Verhandlungstag weitere Plädoyers gehört. Der Tag begann mit dem Plädoyer der Rechtsanwältin Assia Lewin. Sie betonte, sie schließe sich aus juristischer Sicht voll und ganz der Bundesanwaltschaft an: "Gestern ist von meinen Vorrednern sehr viel richtiges und wichtiges in diesem Prozess gesagt worden. Diesem möchte ich mich anschließen." Normalerweise würde sie damit ihr Plädoyer beenden. "Aber dies ist kein normaler Prozess", sagt Lewin. Da es sich um einen rassistischen und menschenverachtenden Anschlag handele, wolle sie ihr Plädoyer weiterführen.

Lewin sprach den Attentäter auch direkt an: "Wachen Sie auf Herr Angeklagter und sehen Sie den Tatsachen ins Gesicht: Niemand aus der von Ihnen bezeichneten weißen Rasse möchte von Ihnen beschützt werden. Der Krieg und die Feinde existieren nur in Ihrem Kopf." Trotz der Tat gedeihe das jüdische Leben in Deutschland, so Lewin weiter. "Sie haben auf ganzer Linie versagt."