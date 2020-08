Am Landgericht Magdeburg geht am Dienstag nach dreiwöchiger Sommerpause der Prozess gegen den Attentäter von Halle weiter. Im Fokus der Verhandlung in Magdeburg stehen dabei die Waffen, die der 28-Jährige benutzt hat. Insgesamt sind sechs Zeugen und mehrere Sachverständige geladen. Ein Gutachten des Bundeskriminalamtes belegt, dass alle selbstgebauten Schusswaffen des Angeklagten lebensgefährliche Verletzungen hervorrufen konnten.

Der Prozess läuft seit dem 21. Juli vor dem Oberlandesgericht Naumburg. Die Verhandlung findet aus Platzgründen im Landgericht Magdeburg statt. Der Angeklagte hatte zu Prozessbeginn eingeräumt, am 9. Oktober 2019 schwer bewaffnet versucht zu haben, in der Synagoge von Halle ein Massaker anzurichten. Dort feierten zu dem Zeitpunkt 52 Menschen den höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur. Nachdem er nicht in die Synagoge gelangt war, erschoss der Mann eine zufällig vorbeikommende 40 Jahre alte Passantin und später einen 20-Jährigen in einem Dönerimbiss.