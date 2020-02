Der größte Sitzungssaal Sachsen-Anhalts befindet sich in Magdeburg – und ist für die Zeit von April bis Juni vorsorglich reserviert. Bildrechte: dpa

Mehr als vier Monate ist es nun schon her, doch die Bilder sind noch immer präsent: Am 9. Oktober vergangenen Jahres hatte Stephan B. mit vier Schusswaffen und Dutzenden Sprengsätzen versucht, in die jüdische Synagoge in Halle einzudringen. Das misslang. Doch auf der Straße erschoss er eine 40 Jahre alte Frau, in einem Dönerladen einen 20 Jahre alten Mann.

In den kommenden Wochen werden nun Anklage und Prozessbeginn zu dem rechtsextremen Terroranschlag von Halle erwartet. MDR SACHSEN-ANHALT beantwortet die wichtigsten Fragen:

Wie ist der Stand der Ermittlungen?

Das Verfahren liegt derzeit beim Generalbundesanwalt in Karlsruhe. Der bereitet die Anklage vor und wirft Stephan B. zweifachen Mord und neunfachen versuchten Mord vor. Noch laufen die Ermittlungen. Stephan B. hat die Taten gestanden. Laut Bundesanwaltschaft hat der 27-Jährige aus Benndorf bei Eisleben dabei auch ein rechtsextremistisches, antisemitisches Motiv eingeräumt.

Bis wann muss die Anklage erhoben werden?

Stephan B. sitzt seit gut vier Monaten in Untersuchungshaft im sogenannten Roten Ochsen in Halle. In spätestens anderthalb Monaten muss die Anklage erhoben oder die Untersuchungshaft geprüft werden. Das heißt: bis Anfang April. Wegen "der besonderen Bedeutung der Tat" wird die Anklage vor dem Oberlandesgericht in Naumburg erhoben. So sieht es das Gerichtsverfassungsgesetz vor.

Voraussichtlich wird die Anklage noch im Februar erhoben. Das sagte ein Gerichtssprecher MDR SACHSEN-ANHALT. Der Prozess starte vier bis sechs Wochen später.

Stephan B. sitzt seit gut vier Monaten im sogenannten Roten Ochsen in Halle in Untersuchungshaft. Bildrechte: IMAGO

Wo findet der Prozess statt?

Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Prozess in Sachsen-Anhalt stattfindet. Wo genau, ist noch offen. Das Oberlandesgericht hat jedoch vorsorglich den größten Sitzungssaal in Sachsen-Anhalt für die Zeit von April bis Juni reserviert: den Gerichtssaal auf der oberen Ebene im Magdeburger Landgericht. Der ist über 300 Quadratmeter groß. Wie in Magdeburg gibt es auch in Halle gibt es einen Hochsicherheitssaal, der offenbar jedoch zu klein ist.

In Naumburg, dem Sitz des Oberlandesgerichts, kann ein solches Verfahren nicht durchgeführt werden – sagt Christian Hoppe, Vorsitzender des Richterbundes Sachsen-Anhalt: "Es gibt sehr schöne Sitzungssäle in Naumburg, die sind nach meinem eigenen Kenntnisstand aber wohl denkbar ungeeignet, um einer so große Personenzahl bei einem so großen Medieninteresse ausreichend Platz zu bieten."

Das Landgericht Magdeburg – hier könnte der Prozess stattfinden. Bildrechte: imago/Christian Schrödter

Wie bereitet sich Sachsen-Anhalt auf den Prozess vor?