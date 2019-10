Katharina und Philipp leben in Staßfurt. Am Samstag waren beide nach Halle gekommen. Katharina hat in Halle studiert, kennt die Stadt also. Ihren Besuch in der Saalestadt am Samstag haben sie mit einem Einkaufsbummel verbunden. "Die Atmosphäre am Tag nach dem Anschlag war ruhiger, irgendwie andächtig", erzählt Katharina. "Jetzt geht es wieder." Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer