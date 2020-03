Hört diese Begeisterung irgendwann mal wieder auf? "Tatsächlich glaube ich, dass Pokémon GO seinen Zenit erreicht hat", vermutet Markus. "Die aktuelle Generation an Pokémon, die ins Spiel kommt, kam 2009 oder 2010 raus – dafür sind unsere Spieler einfach zu alt. Viele sind Kinder der 90er und spielen aus Nostalgie", ergänzt Lukas.

Pokémon-GO-Gruppe am Hansering in Halle

Pokémon-GO-Gruppe am Hansering in Halle Bildrechte: Sven Götze

Lukas versucht zu erklären, woher die Euphorie für Pokémons kommt: "Fangen und Sammeln ist doch schon immer so ein Ding gewesen", meint er. "Das war auch in den 90ern so, als Pokémon zum ersten Mal erschienen ist", führt er weiter aus. Er könne sich auch noch erinnern, wie die Menschen in den Anfängen von Pokémon GO buchstäblich zu den Pokémons hingerannt seien, um dann später sagen zu können: "Ich habe meinen Pokédex voll".