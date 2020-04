In wenigen Wochen beginnt der Prozess um den rechtsextremistischen Anschlag in Halle am 9. Oktober 2019. Einer der Nebenkläger ist Ismet Tekin. Er war Angestellter in dem Döner-Imbiss, in dem ein junger Mann erschossen wurde. Mittlerweile sind er und sein Bruder die Besitzer der Kiez-Döners, der nach drei Wochen Corona-Pause nun wieder geöffnet hat – zumindest für den Straßenverkauf. Doch die Kundschaft fehlt.

Zwar spielt auch die Corona-Krise dabei eine Rolle, doch auch schon vorher sei es schwierig gewesen. Neue Kunden gebe es selten, sagt Ismet Tekin MDR SACHSEN-ANHALT. Von den früheren Kunden kämen etwa noch 25 Prozent, schätzt er. Denn der Imbiss auf der Ludwig-Wucherer-Straße ist und bleibt ein Tatort. Ein Mensch ist hier gestorben.

Große Auswirkungen – psychisch und finanziell

Der Kiez-Döner auf der Ludwig-Wucherer-Straße in Halle – einer der Tatorte vom 9. Oktober 2019. Bildrechte: dpa Tekin selbst war an jenem 9. Oktober noch nicht im Laden. Er lief die Straße entlang auf dem Weg zur Arbeit, als der Attentäter auch auf ihn schoss. Seitdem verbindet er mit der Saalestadt, in der er seit zwölf Jahren lebt und die eine zweite Heimat geworden ist, nun auch immer seinen schlimmsten Albtraum. Über den Tag selbst möchte er nicht viel sprechen. Das Trauma sitzt tief, seitdem fehlten ihm Kraft und Mut, so Tekin. "Ich fühle mich, als wäre in mir nichts. Ich habe eigentlich auf nichts Lust."



Und weil der Laden nicht gut läuft, kommen nun große finanzielle Sorgen hinzu. Er sei enttäuscht, dass die Kundschaft nicht mehr komme: "Die Menschen haben uns Mut gegeben, weiterzumachen. Wir sind hier, aber keiner ist da. Wir fühlen uns im Stich gelassen." Als ihm und seinem Bruder 40 Tage nach dem Anschlag der Imbiss übergeben wurde, war der Laden voll. Das gab den beiden Zuversicht. Auch der Ministerpräsident Reiner Haseloff sagte damals Hilfe zu. Seitdem hätten er und sein Bruder aber nichts mehr gehört.

Lücke im staatlichen Hilfesystem

Das Problem: Für wirtschaftliche Folgen solcher Taten gibt es keine rechtliche Handhabe, habe man ihnen gesagt. Antje Arndt von der mobilen Opferberatung Sachsen-Anhalt spricht von einer Lücke im staatlichen Hilfesystem. Sie sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Das Opferentschädigungsgesetz greift nur bei wirtschaftlichen Folgen, die aufgrund von gesundheitlichen Einschränkungen bestehen, beispielweise wenn jemand arbeitsunfähig wird oder einen behindertengerechten Arbeitsplatz benötigt."