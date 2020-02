Gut vier Monate nach dem Anschlag von Halle ist an der Scheibe des Kiez-Döners – einem Imbiss, der damals angegriffen wurde – ein neues Loch entdeckt worden. Ob es sich um ein Einschussloch handelt, muss noch geklärt werden. Die Polizei bestätigte diese Vermutung am Mittwoch zunächst nicht. Ein Projektil wurde nach Angaben eines Sprechers nicht gefunden. Kriminaltechniker sicherten am Ort Spuren.

Die beschädigte Scheibe des Kiezdöners. Bildrechte: dpa

Am 9. Oktober war der Kiez-Döner in der Nähe der halleschen Synagoge zum Tatort geworden. Der Täter beschoss den Laden und tötete einen Gast, nachdem er nicht in die Synagoge eindringen konnte und bereits eine Passantin erschossen hatte. In der Folge wurde der Laden saniert und umgestaltet. Inhaber Cagac schenkte den Imbiss anschließend seinen Mitarbeitern, die den Anschlag aus nächster Nähe miterlebt hatten.



Der 27 Jahre alte Tatverdächtige des Anschlags sitzt in Untersuchungshaft, eine Anklage wird zeitnah erwartet.