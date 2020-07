Landgericht Magdeburg Sicherheitskonzept für Prozess gegen Halle-Attentäter steht

In Magdeburg beginnt am 21. Juli 2020 im Landgericht in Magdeburg der Prozess gegen Stephan B., der am 9. Oktober 2019 einen Anschlag auf die Synagoge in Halle geplant und zwei Menschen getötet haben soll. Das zuständige Oberlandesgericht Naumburg (OLG) hat nun das Sicherheitskonzept für die Hauptverhandlung veröffentlicht.