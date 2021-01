Interne Kritik an Aufstellung von Landesliste Freie Wähler wollen mit Trio um Landeschefin Menke in den Landtag

Sie wollen zum ersten Mal den Sprung in den Landtag schaffen – und haben am Sonnabend dafür die notwendigen Weichen gestellt: Die Freien Wähler ziehen mit einem Trio um Landeschefin Andrea Menke in den Wahlkampf. Menke führt die Landesliste der Partei an. Eine Hürde gibt es aber noch: Die Partei muss in den kommenden Monaten Unterschriften sammeln.