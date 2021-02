Parteitag im März Sven Schulze kandidiert für CDU-Vorsitz

Die Landes-CDU will ihren neuen Landesvorsitzenden bei einem Parteitag am 27. März wählen. Parallel dazu soll das Wahlprogramm für die Landtagswahl am 6. Juni verabschiedet werden. Die Partei prüft derzeit, ob der Parteitag als Onlineveranstaltung organisiert werden kann.

Erst am Wochenende hatte die Landes-CDU bei einem Präsenzparteitag in Dessau-Roßlau Ministerpräsident Haseloff erneut zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl am 6. Juni gekürt und im Schnelldurchlauf ihre Kandidatenlisten für Landtags- und Bundestagswahl aufgestellt. Im Anschluss hagelte es heftige Kritik, weil auf einem Fernsehbild aus dem Veranstaltungsraum zu sehen gewesen war, dass die Delegierten an ihren Sitzplätzen keine Masken getragen hatten. Die Partei habe aus rechtlichen Gründen den Parteitag in Präsenz machen müssen und alle Vorgaben der Behörden eingehalten, sagte Schulze. Die Stadt Dessau-Roßlau bestätigte, dass am Sitzplatz keine Maskenpflicht galt.