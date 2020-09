Ein großes Danke an das Krankenhauspersonal

Wie gestern sind es sehr emotionale Aussagen, die von Applaus begleitet werden. Die beiden Zeuginnen finden aber auch sehr warme und dankbare Worte für die Mitarbeitenden des Krankenhauses St. Elisabeth und St. Barbara in Halle. Zu diesem wurden sie nach der Evakuierung der Synagoge gebracht. So erzählt Christina Feist mit tränengeladener Stimme, wie der ärztliche Leiter sie empfing: "Herzlich Willkommen! Sie sind hier nicht Patienten, sie sind Gäste." Es sei das erste Mal gewesen, dass sie sich sicher gefühlt hätten. Ein Ort, an dem sie kein Störfaktor waren, ein Ort an dem sie sein durften.

Und der Angeklagte? Er folgt den Aussagen durchaus interessiert. Kommentiert sie aber auch mit abfälliger Gestik und Mimik. Zu Wort meldet er sich bei einer Zeugin, die gemeinsam mit Jana L. die Straßenbahn verließ. Sie war nur wenige Meter hinter ihr und sah, wie der Angeklagte sie erschoss. Noch heute plagen die Hallenserin Schlafstörungen. "Ich will nur sagen, dass es mir leid tut", sagt der Angeklagte am Ende ihrer Aussage. Welch Hohn gegenüber all den anderen Menschen, die er treffen wollte, die er getroffen hat und deren Leben er für immer verändert hat, denke ich. Und die Zeugin? "Ok. Ich habe dazu nichts weiter zu sagen." Sie hoffe, dass er keinen Tag mehr in Freiheit verbringt. Auch für dieses Statement und den letzten Zeugen dieses Tages gibt es Applaus.