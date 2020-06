Die Polizei geht derzeit davon aus, dass das Elektroauto auf dem Autobahnzubringer in Richtung Aue unterwegs gewesen ist, als es bei Alberoda plötzlich nach links ausbrach. Auf der Gegenfahrbahn fuhr es in den Seat. Die Autos wurden daraufhin in den Seitengraben geschleudert. Der Seat kam auf der Seite zum Liegen, die drei Insassen im Alter von 32, 30 und 57 Jahren starben noch an der Unfallstelle. Die 30 Jahre alte Tesla-Fahrerin war mit ihren beiden ein und drei Jahre alten Kindern unterwegs. Alle drei wurden verletzt in Krankenhäuser gebracht.