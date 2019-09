Gutenfürst: Lok des ersten Flüchtlingszugs noch immer im Einsatz

Die Diesellokomotive 132 478 hat Geschichte geschrieben. Die 1977 im heute unkrainischen Luhansk gebaute Maschine zog in der Nacht zum 1. Oktober 1989 der allerersten Zug mit Prager Botschaftsflüchtlingen über die deutsch-deutsche Grenze nach Hof. Eine Sprecherin der Deutschen Bahn AG bestätigte auf Anfrage, dass die Lok noch im aktiven Bestand von DB Cargo sei. Seit 2002 trage die Lok einem Umbau die Nummer 233 478 und befinde sich aktuell in einer Revision. Ob die Lok als technisches Denkmal der deutsch-deutschen Geschichte erhalten werden kann und soll, darüber machte die Bahnsprecherin keine Angaben.

Bisher keine Lok als Denkmal geplant

Der Leiter des Deutsch-Deutschen Museums in Mödlareuth, Robert Lebegern, sagte auf Anfrage, ihm seien keine konkreten Pläne bekannt, eine solche Lok oder einen Waggon aus den Flüchtlingszügen dauerhaft zu sichern. Auch am ehemaligen Grenzbahnhof Gutenfürst erinnere nicht einmal eine Gedenktafel an dessen Historie. Verschiedene Pläne für eine Gedenkstätte dort wurden immer wieder verworfen. Zwei Ordner mit Dokumenten zu Gutenfürst besitzt das nahe Museum in Mödlareuth, weitere Dokumente seien im Vogtlandarchiv in Oelsnitz gesichert.

Der ehemalige Grenzbahnhof Gutenfürst im Jahr 2006: Es ist nur noch ein Haltepunkt für Regionalzüge zwischen Hof und Plauen oder Gera. Bildrechte: MDR/L. Müller

Mit Elektrifizierung der Strecke zwischen Reichenbach und Hof wurde die einstige Beschaubrücke der DDR-Grenzorgane abmontiert. Von dieser über die Gleise verlaufende Brücke konnte die Abfertigung der Züge überwacht werden. Lediglich einige ehemalige Flutlichtmasten stehen noch und sind Mobilfunkantennen ausgestattet. Der kleine Bahnhof war zu Zeiten der deutschen Teilung zu einer regelrechten Festung ausgebaut worden.

Grenzübergangsstelle Gutenfürst Über Gutenfürst verkehrten Transitgüterzüge und Reisezüge des internationalen Verkehrs zwischen der DDR und der BRD. Klassische Interzonen-Verbindungen waren die D-Züge Görlitz - München mit Kurswagen nach Nürnberg über Bamberg und zeitweise nach Heilbronn, Dresden - Stuttgart und Rostock - München. Diese waren in der DDR bis Plauen für den Binnenverkehr freigegeben. Ferner fuhr an einigen Tagen ein Eilzug im kleinen Grenzverkehr zwischen Plauen und Hof. In keinem offiziellen Reichsbahn-Kursbuch war hingegen der Transitzug zwischen West-Berlin und München verzeichnet. Dieser rollte von Transportpolizei begleitet ohne Halt durch die DDR - wobei ohne Halt wörtlich zu nehmen war: Die Eisenbahner auf Stellwerken und auf den Loks waren angehalten, auch betriebsbedingte Stopps dieses Zuges zu vermeiden.

Sechs Züge der ersten Ausreisewelle

Anwohner, Hilfsorganisationen und Behörden kümmerten sich um die Botschaftsflüchtlinge bei der Ankunft in Hof. Bildrechte: dpa Während der ersten Ausreisewelle von Prager Botschaftsflüchtlingen erreichten sechs Reiszüge das fränkische Hof. Alle Züge verkehrten auf Weisung der DDR-Staatsmacht über Bad Schandau - Dresden - Karl-Marx-Stadt, in Reichenbach wurde von E-Lok auf Diesellok umgespannt. Während der Fahrt durch die Bezirke Dresden und Karl-Marx-Stadt wurden die Flüchtlinge offiziell ausgebürgert und vom SED-Regime ein letztes Mal gegängelt. Im Grenzbahnhof Gutenfürst hielten diese Züge hingegen nur wenige Minuten. Den Zügen waren die Loks 132 478, 132 285, 132 059, 132 696, 123 687 und 132 701 ab Reichenbach bis Hof vorgespannt, vier von ihnen sind 30 Jahre später noch immer im Einsatz - zwei bei der Deutschen Bahn und zwei bei der Leipziger Eisenbahnverkehrsgesellschaft (LEG). Die Geschäftsführung der LEG war auf Anfrage nicht zu erreichen, ein Mitarbeiter wollte sich zu den Loks nicht äußern. Im Internet gibt es eine Initiativen, eine Lok der LEG als technisches Denkmal sichern zu wollen.



Am 1. Oktober 1989 wurden auch Flüchtlinge aus der bundesdeutschen Botschaft in Warschau über Frankfurt/Oder und Helmstedt mit einem Sonderzug in die Freiheit gebracht.

Ab 9. November: Alles, was rollen kann, rollt