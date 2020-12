Der Mediziner Axel Stelzner hat im "Haus an der Linde" in Lichtentanne die 85 Jahre alte Hanna Hertzsch als erste Sächsin geimpft.

Der Mediziner Axel Stelzner hat im "Haus an der Linde" in Lichtentanne die 85 Jahre alte Hanna Hertzsch als erste Sächsin geimpft.

Der Mediziner Axel Stelzner hat im "Haus an der Linde" in Lichtentanne die 85 Jahre alte Hanna Hertzsch als erste Sächsin geimpft. Bildrechte: dpa

Sachsen hat mit den Impfungen gegen das Coronavirus begonnen. In einem Seniorenheim in Lichtentanne bei Zwickau wurde am Sonntag als erstes die 85 Jahre alte Heimbewohnerin Hanna Hertzsch geimpft. Gezögert habe sie nicht, sagte sie. "Das ist doch selbstverständlich." Ihr größter Wunsch sei es, bald wieder ihre Urenkel in die Arme schließen zu können, so Hanna Hertzsch. Von 55 Heimbewohnern in Lichtentanne wollen sich 51 eine Spritze verabreichen lassen. Impfungen sind freiwillig.