Eine Moschee in Dresden ist in der Nacht zu Freitag mit Farbe beworfen worden. Nach ersten Erkenntnissen schmissen Unbekannte zwei Gläser mit roter Lackfarbe gegen die Fassade des Gebäudes, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Staatsschutz untersuche den Tatort. Es werde ein politischer Hintergrund vermutet, hieß es. Der Imam wollte sich nach Reporterangaben zum mutmaßlichen Anschlag nicht äußern. Es sei nicht der erste Vorfall dieser Art an der Moschee in der Dresdner Johannstadt.