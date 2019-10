Ein Beamter des sächsischen Justizvollzuges muss sich ab Mittwoch vor dem Dresdner Amtsgericht verantworten. Dem 40-Jährigen wird vorgeworfen, nach der tödlichen Messerattacke von Chemnitz im August 2018 den Haftbefehl gegen einen Tatverdächtigen fotografiert und verbreitet zu haben. Der Beschuldigte soll das Schreiben unter anderem an Angehörige des Opfers Daniel H. und die rechtsextreme Initiative Pro Chemnitz weitergeleitet haben. Schnell war das Dokument in den Sozialen Netzwerken gelandet. Die Staatsanwaltschaft sieht darin eine Verletzung des Dienstgeheimnisses in Tateinheit mit verbotenen Mitteilungen über Gerichtsverhandlungen.