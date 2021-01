Dazu will die Mibrag in einen Dialog mit den Kommunen treten, um gemeinsame Entscheidungen zu treffen, so Armin Eichholz, Vorsitzender Geschäftsführer der Mibrag. Kurzfristige Verkäufe der Grundstücke soll es vorerst nicht geben, erklärte er im Gespräch mit MDR SACHSEN. Zuvor müsse die Nachnutzung abschließend feststehen.

Der bis Ende 2038 beschlossene Kohleausstieg Deutschlands und die dadurch bis 2035 verkürzte Laufzeit des von der Mibrag belieferten Kohlekraftwerks Lippendorf ist ein Grund für den Erhalt der Ortschaft Pödelwitz. Bildrechte: IG Bergbau Chemie Energie/Katrin Rößler