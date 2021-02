In der Affäre um illegal weiterverkaufte Fahrräder durch Mitarbeitende der Leipziger Polizei ist eine Dienststelle durchsucht worden. Wie die Staatsanwaltschaft Dresden mitteilte, seien zudem an sieben weiteren Orten in Leipzig und im Leipziger Umland Wohnungen von drei Beschuldigten sowie nicht verdächtiger Dritter durchsucht worden. Zuvor hatte das Portal "Tag 24" berichtet.