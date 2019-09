Wählerwanderung in Sachsen: AfD und CDU punkten bei Nichtwählern

Der Wahlsieger CDU konnte 162.000 einstige Nichtwähler mobilisieren, verlor aber neben den 84.000 Wählern an die AfD auch 17.000 Stimmen an die Grünen, 16.000 an die FDP und 12.000 an den derzeitigen Koalitionspartner SPD. Die Sozialdemokraten wiederum büßten 34.000 Stimmen ein, die nun statt bei der SPD ihr Kreuz bei der CDU gesetzt haben. Zu den Grünen wechselten 18.000 SPD-Wähler aus dem Jahr 2014. Die gleiche Anzahl einstiger SPD-Anhänger ging diesmal gar nicht erst wählen.

Die Linken verloren sowohl 30.000 Wähler an die CDU, als auch 27.000 Wähler an die AfD. Auch an SPD und Grüne gingen jeweils mehrere Tausend einstige Linke-Stimmen. Die Grünen profitierten von Nichtwählern und Wechselwählern aller Parteien mit Ausnahme der AfD. In umgekehrter Richtung ergibt sich ein anderes Bild: 2.000 Grüne-Wähler von 2014 stimmten am Sonntag für die AfD. Die FDP verlor 8.000 Wähler an die AfD und 13.000 an die CDU.