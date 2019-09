Ticker zur Landtagswahl in Sachsen - der Tag danach

Im ARD-Morgenmagazin hat sich Politikwissenschaftler Martin Florack zu den Wahlmotiven der AfD-Wähler geäußert. Vielen AfD-Wählern sei es egal, wofür die Partei stehe, so Florack. "Man möchte gar nicht, dass ihr Programm umgesetzt wird, man traut es ihr auch nicht unbedingt zu. Man wählt die Partei auch nicht, weil sie so ist wie sie ist, sondern wegen der anderen Parteien, sagt Florack weiter. Insofern sei es ein Signal an die anderen Parteien.

Die SPD konnte in keinem Wahlkreis mehr als 13 Prozent bekommen. Die meisten Zweitstimmen erhielt die Partei in Markkleeberg (12,6 Prozent), Böhlen bei Leipzig (11,9 Prozent) und Mühlau bei Burgstädt (11,8 Prozent).



Am niedrigsten war der Stimmenanteil für die SPD in Hainewalde im Landkreis Görlitz (2,8 Prozent) und in Rechenberg-Bienenmühle im Landkreis Mittelsachsen (2,8 Prozent).