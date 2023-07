HFC-Sportdirektor Thomas Sobotzik: „Der Kader ist stärker als letzte Saison“

Der Hallesche FC steht vor seiner 12. Saison in Folge in der 3. Liga. Damit ist man der "Dino" in der Spielklasse. Kein anderer Verein ist so lange dabei. Deutlich kürzer ist die Amtszeit von Thomas Sobotzik. Am 1. April 2023 hat er den Posten als Sportdirektor von Ralf Minge übernommen. Er geht also in seine erste volle Saison beim HFC.