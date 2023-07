Der Hallsche FC hält langfristig an Coach Sreto Ristić fest. Der Vertrag des 47-jährigen Spielleiters, der im Februar an die Saale kam, wurde am Mittwoch (26. Juli) vorzeitig. Wie lange das neue Arbeitspapier gültig ist, gaben die Saalestädter auf MDR-Nachfrage nicht bekannt.