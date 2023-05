"Big week" für RB Leipzig in Freiburg! Fünf Tage nach dem Einzug ins Pokalfinale hat die Elf von Marco Rose auch das Ligaspiel gewonnen. Kevin Kampl schoss RB zum 1:0-Sieg und damit auf einen Champions-League-Platz. Mit 57 Punkten springt Leipzig vom fünften auf den dritten Platz und damit nicht nur an Freiburg, sondern auch an Union Berlin vorbei. Die Eisernen verloren in Augsburg.