Prominente Namen fehlen im Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft für die Testländerspiele gegen Japan (9. September in Wolfsburg) und Frankreich (12. September in Dortmund). Aus Sicht von RB Leipzig verzichtet Bundestrainer Hansi Flick bei seiner am Donnerstag (31. August) veröffentlichten Nominierungsliste auf die vorherigen Stammkräfte Timo Werner, David Raum und Lukas Klostermann. Lediglich Defensivallrounder Benjamin Henrich hat es aus dem früheren RB-Quartett in den aktuellen Kader geschafft.