Nur drei Minuten durfte der Spanier, der sich in der Vergangenheit immer wieder bei Nationalmannschafts-Einsätzen verletzte, gegen Köln ran. In der 63. Minute eingewechselt, wurde Olmo kurz darauf von Kölns Luca Kilian gefoult und fiel dabei unglücklich auf die Schulter (66.). Olmo musste behandelt und schließlich ausgewechselt werden. Rose umarmte seinen Unterschiedsspieler bei der Auswechslung noch. Doch der Frust saß tief. Bei Olmo, der vor Wut gegen die Werbebande trat. Und auch bei Rose. "Wir hatten einen Plan im Kopf. Das ist wirklich bitter", sagte der Coach mit Blick auf das DFB-Pokalspiel am Dienstag (31.10.2023) beim VfL Wolfsburg.

Rose prophezeite bereits direkt nach dem Spiel eine lange Verletzungspause: "Dani hat keine Wahnsinnsschmerzen. Aber es ist offensichtlich für alle, dass etwas kaputt ist", so der 47-jährige Trainer. "Er wird uns sicher einige Wochen fehlen." Schon wieder, wird Rose dabei gedacht haben: In den vergangenen zwei Jahren bei RB verpasste der Spanier durch Verletzungen bereits 47 Spiele.

Olmo hatte zu Saisonbeginn wegen einer Knieverletzung bereits in sieben Pflichtspielen zuschauen müssen. Sein Comeback feierte der 25-Jähriger erst vor einer Woche beim 3:1-Sieg in Darmstadt. In der Champions League gegen Roter Stern Belgrad reichten im in dieser Woche 15 Einsatzminuten für ein Tor – Olmo machte mit seinem Treffer den 3:1-Sieg perfekt. Nach der Partie gegen Belgrad sagte Rose, er plane "zeitnah" mit der Rückkehr Olmos in die Startelf. Daraus wird nun offenbar erst einmal nichts.