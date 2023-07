Unklar ist, ob Silva in diesem Sommer überhaupt zu RB zurückkehrt. Zuletzt wurde der 27-Jährige mit Lazio Rom, Atlético Madrid und Benfica Lissabon in Verbindung gebracht. Sein Vertrag beim sächsischen Fußball-Bundesligisten läuft noch bis zum 30. Juni 2026. In Leipzig konnte sich Silva seit seinem Wechsel 2021 aber nie so recht durchsetzen. In der zurückliegenden Saison erzielte er nur vier Tore. In seiner besten Saison bei der Eintracht traf der Mittelstürmer 2020/21 noch 28 Mal.