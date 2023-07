Groß war der Jubel, als RB Leipzig im Juli 2021 den Transfercoup verkündete: Mit der Empfehlung von 28 Saisontoren wurde André Silva von Eintracht Frankfurt verpflichtet und mit einem langfristigen Fünfjahresvertrag ausgestattet. Zwei Jahre sind seitdem vergangen. Zwei Jahre, in denen Silva einiges schuldig blieb. Kam der Portugiese in seinem ersten Jahr noch auf wettbewerbsübergreifende 17 Treffer in 51 Pflichtspielen, strahlte er in der abgelaufenen Saison kaum Torgefahr aus. Vier magere Treffer gelangen ihm in 31 Bundesliga-Partien. Im DFB-Pokal traf er einzig beim Kantersieg gegen Regionalligist Ottensen doppelt.

Silva und RB - das passt (bisher) nicht

Den Höhepunkt einer missratenen Spielzeit markierte ein Muskelbündelriss kurz vor Saisonende. Ausgerechnet vor dem DFB-Pokalfinale gegen seinen früheren Arbeitgeber Frankfurt. Doch schon in den Monaten zuvor hatte sich abgezeichnet, dass die Liaison zwischen Silva und RB keine vielversprechende ist.

Jesse Marsch fand zunächst keine adäquate Position auf dem Rasen für ihn, unter Domenico Tedesco und dessen Nachfolger Marco Rose klappte die Einbindung ins Spiel schon etwas besser. Nachhaltige Torgefahr ließ der eigentlich komplette Angreifer (beidfüßig, zweikampf- und kopfballstark) aber weiter vermissen. Trotz verschiedener Spielvarianten agierte er oft nur als Schatten seiner selbst. Mit Christopher Nkunku und Timo Werner setzte Rose in der Offensive meist auf zwei Spielertypen, die sich vor allem durch einen schnellen Antritt auszeichnen. Für einen klassischen Strafraumstürmer wie Silva, zu dessen Stärken nicht gerade Sprints und Gegenpressing zählen, blieb oftmals nur ein Platz auf der Bank. André Silva nach einer vergebenen Torchance. Bislang hat der Portugiese in Leipzig noch nicht sein Glück gefunden. Bildrechte: imago images/opokupix

Auch wenn mit Nkunku ein Konkurrent in der Offensive in der kommenden Saison wegfällt - ob Silva überhaupt noch einmal für Leipzig auflaufen wird, ist mehr als ungewiss. Wahrscheinlicher ist, dass der einst für 23 Millionen Euro gekommene Portugiese vorzeitig den Verein verlässt. Zumal mit den Neuzugängen Benjamin Sesko von Schwesterverein Salzburg und Fabio Carvalho von FC Liverpool bereits die nächsten Konkurrenten in der Offensive in den Startlöchern stehen. Auch die Gerüchte um eine Verpflichtung von Lois Openda als Nkunku-Nachfolger halten sich hartnäckig.

Lazio mit Interesse an Silva