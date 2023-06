"Der Verein bietet unfassbare Möglichkeiten. Ich wollte unbedingt zu einem Klub, mit dem man Titel gewinnen kann", sagte Baumgartner, der bereits 121 Bundesliga- und 29 Länderspiele für Österreich absolviert hat. Das Gespräch mit Marco Rose habe ihm gezeigt, dass der Wechsel zu RB Leipzig der absolut richtige Schritt ist. "RB Leipzig ist einer der spannendsten Vereine, die es in Europa gibt. Deswegen bin ich mehr als glücklich und stolz, hier zu sein", so der Österreicher in der Pressemitteilung.

In Hoffenheim hatte sich der 2017 aus St. Pölten gekommene Baumgartner in den vergangenen vier Jahren mehr und mehr zum kaum verzichtbaren Leistungsträger entwickelt. In der abgelaufenen Saison gelangen ihm in 33 Bundesliga-Auftritten sieben Tore und sieben Assists. Insgesamt absolvierte er 138 Pflichtspiele für die Kraichgauer (30 Tore/22 Vorlagen). Erst am Dienstag traf Baumgartner beim starken 2:0 der Österreicher in der EM-Quali gegen Schweden doppelt.