Der langjährige Gladbacher gilt seit langem als Wunschkandidat beim FC Bayern. Er stand bei Ehrenpräsident Uli Hoeneß besonders hoch im Kurs. Die Ernennung solle durch den Aufsichtsrat im Februar offiziell bestätigt werden, so Sky.

Vor einer möglichen Verpflichtung von Eberl als Sportvorstand muss der FC Bayern sich noch mit RB Leipzig einigen. Nach dpa-Informationen lag bis Montagvormittag keine Anfrage des Rekordmeisters bei den Sachsen vor, den Manager aus seinem Vertrag herauszulösen. Der Pokalsieger fordert für den 50-Jährigen eine Ablöse von etwa fünf Millionen Euro . Diese Summe hatte RB an dessen Ex-Club Mönchengladbach überwiesen. Dem Vernehmen nach läuft der Vertrag Eberls noch bis 2026.

Bereits im RB-Trainingslager vor zehn Tagen hatte RB-Vorstand Johann Plenge erklärt, dass der Vertrag mit Eberl noch nicht aufgelöst sei. "In dem Moment, in dem die Bayern den Telefonhörer in die Hand nehmen, werden wir darüber sprechen, wie sich das ändert", sagte Plenge.