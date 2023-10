Fußball | Bundesliga Ablösesumme bekannt – So teuer wäre Eberl für den FC Bayern

Max Eberl ist nicht mehr Sport-Geschäftsführer von RB Leipzig – die Nachricht war ein Paukenschlag. Inzwischen haben sich die Gemüter beruhigt und neue Fragen sind in den Fokus gerückt: Geht's nun zum FC Bayern? Wenn ja, wann? Und was wäre an Ablöse fällig?