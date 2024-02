"Trotz der fünf Gegentore in Stuttgart hat Janis ein anständiges Spiel gemacht. Es geht nicht um die Leistung von Janis, wir haben ihm nichts vorzuwerfen, er hat es hervorragend gemacht. Wir wechseln, weil wir die Gesamtsituation sehen. Wir wollen neue Impulse setzen", sagte Rose und fügte an: "Wir haben drei Spiele verloren und wollen auch auf dieser Position etwas ändern."



Nach seinem Kreuzbandriss am 5. Oktober 2022 arbeitete sich der ungarische Nationaltorhüter Gulacsi langsam heran. In der Champions League gegen Bern und im DFB-Pokal gegen Wiesbaden und Wolfsburg sammelte der 33 Jahre alte Ex-Kapitän bereits Spielerfahrung in dieser Saison. In der Bundesliga ist es nun am Sonntag sein Comeback. Gulacsis letzter Bundesliga-Einsatz datiert vom 1. Oktober 2022 – damals gewann RB klar mit 4:0 daheim gegen Bochum.