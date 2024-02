Die Diskussion um Bayern-Trainer Thomas Tuchel sei aktuell "kein Thema für uns", sagte Gulacsi in einer Medienrunde am Dienstag (20.02.2024). "Wir fokussieren uns auf unsere Leistung, die in den letzten zwei Auswärtsspielen in München sehr gut war. Das sollte auch jetzt unser Ziel sein." RB hat die vergangenen beiden Gastspiele in München in der Liga sowie im Supercup für sich entschieden.