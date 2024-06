Es hatte sich in den vergangenen Monaten bereits angedeutet, nun ist es offiziell. Marcel Schäfer wird neuer Geschäftsführer Sport bei RB Leipzig. Nach wochenlangen Verhandlungen gaben die Sachsen und der VfL Wolfsburg, bei dem der 40-Jährige trotz Freistellung im April weiter unter Vertrag stand, am Sonntag (30. Juni 2024) bekannt.

Auch der ehemalige Bundesliga-Profi blickt mit großer Vorfreude auf die neue Aufgabe voraus: "Unser gemeinsames Ziel ist es, dass dieser Top-Club weiter wächst, maximal erfolgreich ist und gleichzeitig eine der ersten Anlaufstationen für junge Top-Talente in Europa bleibt."

Bei RB unterschrieb Schäfer einen Vierjahresvertrag. Den neuen Job in Leipzig tritt er am 1. August 2024 an. Eine seiner der ersten Aufgaben wird es sein, die Zukunft von Xavi Simons zu klären. Der Niederländer kehrt nach seiner Leihe zurück zu PSG, hatte aber bereits angedeutet, gerne bei RB bleiben zu wollen. Es gibt aber noch weitere Interessenten.