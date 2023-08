Und was sagt der Mittelfeldstrategie selbst dazu? "Ich bin voll motiviert für die Saison. Ich bin fokussiert auf Leipzig und die Bundesliga." Der Vertrag des Spaniers, der im Januar 2020 von Dinamo Zagreb in die Messestadt wechselte, läuft bei den Leipzigern noch bis 2027. Schon das ist eine klare Ansage, nicht vorher die Seiten zu wechseln.

Die fußballerische Entwicklung von Dani Olmo ist erstaunlich. Geboren in Terrassa, durchlief er die berühmte Nachwuchsschmiede "La Masia" des FC Barcelona. So recht glaubte sein Vater, Miguel Olmo, wohl nicht daran, dass seinem Sohn in Spanien der große Wurf gelingen könnte. So wurde ein neuer Verein gesucht und mit Dinamo Zagreb gefunden. Mit 16 Jahren wechselte Dani Olmo nach Kroatien, wo er kurz vor seinem 17. Geburtstag das Debüt in der ersten Männermannschaft gab.