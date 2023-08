Laut Bericht hat Leipzig bei Matetas Club Crystal Palace ein Angebot über sieben Millionen Euro für den 26 Jahre alten Franzosen abgegeben. Dies sei umgehend abgelehnt worden. Mateta war im Winter 2022 für elf Millionen Euro nach London gewechselt, möchte den Club in diesem Sommer aufgrund geringer Chancen auf Spielzeit verlassen. Dass Leipzig in der Offensive noch einmal nachlegt, ist jedoch unwahrscheinlich. Mit Lois Openda und Benjamin Sesko haben die Messestädter sich bereits namhaft und teuer verstärkt. Dennoch hält sich das Gerücht um Mateta schon eine Weile: Die englische Zeitung The Sun berichtete schon vor einem Monat von einem möglichen Transfer. Verbindungen nach Leipzig gibt es dazu: RB-Sportdirektor Rouven Schröder lotste den Franzosen einst zu Mainz 05.