RB-Verteidiger Josko Gvardiol (re.) klärt vor Dominic Ball von Ipswich Town. Am Kroaten ist Manchester City dran. Bildrechte: IMAGO/Picture Point LE

Kurz vor Beendigung des Trainingslagers hat sich RB Leipzig noch einmal einem Härtetest unterzogen und an einem Dreier-Blitzturnier teilgenommen. Erster Gegner im Innsbrucker Tivoli-Stadion war der englische Zweitligist Ipswich Town. Gespielt wurden zweimal 30 Minuten. Am Ende verlor die Mannschaft von Marco Rose, die unter anderem mit Josko Gvardiol, Emil Forsberg und Kevin Kampl auflief, mit 0:1. Den goldenen Treffer für die Engländer erzielte Mittelstürmer George Hirst in der 50. Minute mit einem Kopfball unter die Latte.