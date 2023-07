Yussuf Poulsen fällt für das Testspiel von RB Leipzig gegen Udinese Calcio am Dienstag (25. Juli) in Lienz aus. Den 29 Jahre alten Stürmer des Bundesligisten plagen seit Beginn des Trainingslagers in Bruneck (Italien) Muskelbeschwerden. Eine Untersuchung am Dienstag soll Auskunft darüber geben, welche Ursachen dafür verantwortlich sind.