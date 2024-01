Trotz haushoher Überlegenheit auf der statistischen Seite hat die Rose-Elf gegen die Eintracht vom Main mit 0:1 verloren, die erste Heimniederlage der Saison kassiert. Das soll sich gegen den Ligaprimus aus Leverkusen nicht wiederholen. Bayer gastiert am Samstagabend (20. Januar, 18:30 Uhr live im Audiostream und Ticker auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App) in der Messestadt vorbei und will die beeindruckende Serie von ungeschlagenen Spielen aufrecht erhalten.