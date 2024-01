Trotz der vermeidbaren Niederlage gegen Frankfurt sei die Stimmung "in der Truppe" weiter bestens. Das liege auch an 'Superstar' Xavi. "Der junge ist verrückt - fußballverrückt!" Raum imponiere, wie der erst 20-Jährige mit dem für ihn selbst unvorstellbaren Hype umgeht: "Er macht das einfach brutal!" Dazu gefällt ihm an seinem Mitspieler, dass er einfach immer gewinnen will. "Er ist einer der ehrgeizigsten Spieler, den wir haben. Wenn wir verlieren, muss man ihn nicht ansprechen. Das mag ich, ich bin auch erfolgshungrig. Deswegen bin ich froh, wenn ich mit ihm in einem Team bin – auch schon im Training. Mit so einem Spieler, spielt man gerne zusammen", so Raum, der Xavi eine große Karriere voraussagt. Eine nicht allzu gewagte Prognose.