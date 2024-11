Die Kraichgauer trennten sich in der vergangenen Woche von Trainer Pellegrino Matarazzo, neuer Mann bei den Hoffenheimern ist Christian Ilzer. Der Österreicher kommt von Sturm Graz, wo er in der vergangenen Saison das Double aus Meisterschaft und Pokalsieg gewann. RB Leipzigs Coach Marco Rose kennt ihn aus seiner Zeit in Salzburg, gewann drei von vier direkten Duellen. Die Arbeit des 47-Jährigen bewertet Rose positiv: "Seine Herangehensweise ist proaktiv, intensiv, hohes und aggressives Pressing, schnelles Umschalten".

Den Trainerwechsel in Hoffenheim sieht Rose eher kritisch – denn nun wisse man nicht mehr so gut, was RB im Spiel erwartet. "Die Sinne werden neue geschärft. Der eine oder andere Spieler wittert seine Chance", könnte der Trainerwechsel TSG-intern positive Prozesse auslösen, glaubt Rose. Und: "Christian ist eher ein Viererketten-Trainer, Hoffenheim hat grundsätzlich Dreierkette gespielt. Wir wissen gar nicht, was an Grundordnung kommt", so Rose bei der Pressekonferenz vor dem Spiel am Donnerstag (21. November).