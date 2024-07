Am kommenden Montag werden die ungarischen Nationalspieler Gulacsi und Kapitän Willi Orban zum Training erwartet. Dann folgen kurz vor dem Abflug ins US-Trainingslager (28. Juli bis 4. August) Lois Openda, Benjamin Sesko, Yussuf Poulsen sowie Christoph Baumgartner und Nicolas Seiwald. Die deutschen Nationalspieler Benjamin Henrichs und David Raum beginnen am 1. August die Vorbereitung in Leipzig - beide werden in New York fehlen. Offen hingegen ist die Rückkehr der heiß umworbenen Dani Olmo und Xavi Simons an den Leipziger Cottaweg.