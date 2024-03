Der Vergleich zu Schultz-Vorgänger Steffen Baumgart fällt laut Rose so aus: "Ein ähnlich intensiver Fußball. Vielleicht nicht mehr ganz so wild wie unter Baumi. Ähnlich aggressiv, sehr gut organisiert", sagt Leipzigs Übungsleiter, der dabei vor allem das Umschalten und die Läufe über die Flügel lobt.

Mit einem Sieg in Köln könnte RB bis Sonntag an Borussia Dortmund vorbeiziehen und auf Rang vier klettern. Ein Vorteil? Rose winkt ab: "Ich mache mir darüber keine Gedanken", sagt er und erklärt fünf Wochen vor dem direkten Duell mit dem BVB: "Wenn ich mir zu viele Gedanken mache, verlieren wir den Fokus aufs Wesentliche. Wir sind einen Punkt hintendran, die Spiele werden weniger, es hat sich nichts an der Konstellation geändert. Irgendwann haben wir hier ein direktes Duell, aber bis dahin haben wir ein paar andre Aufgaben zu erfüllen." Die nächste Aufgabe steigt am Freitagabend in Köln.