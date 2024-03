Die Leipziger sind in allen Statistiken besser, haben in der Bundesliga noch nie gegen Darmstadt verloren, in dieser Saison mehr als doppelt so viele Treffer erzielt und auch deutlich weniger kassiert (Darmstadt/58), Leipzig/31). Und dennoch weiß Rose, dass es kein Selbstläufer wird. "Wir werden Energie, Dynamik und Geduld brauchen". Man müsse den Gästen "schnell zeigen, dass es wenig zu holen gibt". Es gehe darum, "nochmal alles zu investieren, um diese intensive englische Woche erfolgreich abzuschließen", so Rose.

Mit Sieg Druck auf Dortmund erhöhen

RB Leipzig holte aus den vergangenen fünf Bundesliga-Spielen zehn Punkte, verlor in diesem Zeitraum nur Last Minute in München (1:2). Am letzten Spieltag gelang dem Rose-Team in Bochum (4:1) der erste Auswärtssieg in diesem Jahr - nun soll es erstmals in diesem Jahr zwei Bundesliga-Siege in Folge geben. Mit einem Sieg würde RB - aktuell einen Punkt hinter Borussia Dortmund auf Rang fünf - den Druck auf den BVB erhöhen. Das Ex-Team von Rose spielt erst 18.30 Uhr in Bremen.