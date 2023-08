Fußball | Bundesliga Druck bei der Heimpremiere: RB Leipzig will Fehlstart vermeiden

2. Spieltag

Auf, ab und nun wieder ein Auf? Der Pokal- und Supercup-Sieger RB Leipzig will die Auftaktpleite von Leverkusen möglichst schnell vergessen machen. Am besten schon am Freitagabend, da ist der VfB Stuttgart zu Gast (Live-Reportage und Ticker ab 20:30 Uhr in der SpiO-App). In einem quasi ausverkauften Stadion.