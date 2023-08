RB Leipzigs Cheftrainer Marco Rose hat Gerüchte, wonach Dani Olmo als Ersatz für den lange verletzten Kevin De Bruyne zu Manchester City wechseln könnte, deutlich zurückgewiesen. "Ich könnte jetzt sagen: Nur über meine ... Aber das sage ich nicht. Ich glaube, Dani fühlt sich im Moment mega wohl mit seiner Rolle hier. In dem Geschäft ist nichts unmöglich, aber ich hoffe nicht, dass jemand glaubt, da ist ein Türchen auf", reagierte Rose am Freitag (18.08.2023) im Rahmen der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Auftaktspiel bei Bayer Leverkusen (Sa., 15:30 Uhr, im Audio-Livestream und Ticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) auf entsprechende Medienberichte.

RB-Trainer Marco Rose (l.) plant auch in der kommenden Saison fest mit Offensivspieler Dani Olmo. Bildrechte: IMAGO / opokupix