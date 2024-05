Namentlich in die Pflicht nimmt Schork dabei Angreifer Ahmet Arslan ("Unser Königstransfer hat nicht funktioniert"), der nach seiner Leihe zu Dynamo Dresden zum FCM zurückkehren wird, sowie Luca Schuler und Luc Castaignos, die den Verein verlassen haben. "Hätten wir zwei, drei Spieler, die höher treffen würden, dann hätten wir locker, ohne Arroganz und ohne Überheblichkeit, sechs bis neun Punkte mehr", so Schork.

Und so kündigt Schork auch an: "In der Personalpolitik gilt es anzusetzen. Ob das dann ein Zentrumstürmer ist, ein reiner Stoßstürmer oder ein variabler, der kommt, ist egal. Das Entscheidende ist, dass er weiß, wo das Tor steht und dass wir im letzten Drittel eine höhere Abschlussquote hinbekommen, eine höhere Zielstrebigkeit, eine höhere Geradlinigkeit."

Verstärken will sich Magdeburg aber nicht nur in der Offensive: "Nehmen wir die Torhüterposition aus, können wir in allen Positionen ansetzen. In allen Bereichen, Verteidigung, Defensive, Mittelfeld, Offensive, werden Veränderungen vorgenommen", so die Transferpläne des FCM, der fünf Spieler bereits verabschiedet hat.