Der 1. FC Magdeburg hat elf Tage nach dem Aus im DFB-Pokal erneut ein bitteres Erwachen gegen Fortuna Düsseldorf erlebt. Bis zur Pause führte die Mannschaft von Christian Titz am Samstag (16.12.2023) verdient mit 2:0, ehe die Gäste in der zweiten Halbzeit das Spiel noch drehten und am Ende mit 3:2 gewannen. Damit verpasst es Magdeburg, nach zuletzt sieben Punkten aus drei Zweitliga-Spielen den Vorsprung auf die Abstiegszone vor der Winterpause zu erhöhen. So sind es weiterhin nur drei schmale Zähler.