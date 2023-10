Es fing schon nicht gut an: Durch den vielen Verkehr um das Stadion in Hannover kamen die Magdeburger mit ihrem Bus ungewohnt spät in den Katakomben der Arena an und es schien, als würde sich das auch auf das Spiel übertragen. Die Hannoveranen begannen mutig und pressten hoch, um die vor dem Spiel bei Magdeburg thematisierten Fehler im Aufbauspiel zu provozieren. Trainer Christian Titz hatte mehr Konzentration gefordert und genau die fehlte gleich zu Beginn: Nach ein paar Querpässen am eigenen Sechzehner wollte Daniel Elfadli den Ball steil auf Leon Bell Bell spielen, doch der Pass kam unpräzise und 96-Rechtsaußen Jannik Dehm hatte den Braten gerochen. Über Umwege landete der Ball in der Mitte bei Enzo Leopold, dessen Schuss aus 20 Metern von Heber unglücklich abgefälscht wurde und schließlich an Keeper Dominik Reimann zum 1:0 (13.) vorbeikullerte.