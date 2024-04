Fußball | 2. Bundesliga So feiert der 1. FC Magdeburg schon am Samstag den Klassenerhalt

Hauptinhalt

32. Spieltag

29. April 2024, 10:40 Uhr

Der 1. FC Magdeburg muss nach dem mageren 1:1 beim Letzten in Osnabrück weiter auf die Rettung warten. Das Gute: Der FCM hat alles selbst in der Hand und schon am Samstag die nächste Chance. Wann gejubelt und wann gezittert werden muss, haben wir durchgerechnet.